كوبنهاجن يعلن رحيل بيندتنر عن صفوفه

أعلن نادي كوبنهاجن الدنماركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المهاجم الدنماركي نيكلاس بيندتنر بصدد الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان كوبنهاجن تعاقد مع بيندتنر حتى نهاية العام الجاري، في صفقة انتقال حر أبرمها اللاعب في سبتمبر قادما من نادي روزنبورج النرويجي، وشارك في تسع مباريات مع كوبنهاجن سجل خلالها هدفا واحدا.

وقال ستوله سولباكن، المدير الفني لكوبنهاجن، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "من خلال خبرته كلاعب ومن خلال شخصيته، كان نموذجا بالنسبة لنا ودائما ما كان يقدم المساعدة للفريق وللاعبين الشبان."

وأضاف سولباكن: "ربما استشعر نهاية المشوار لبعض الوقت، لكنه تعامل مع الأمر باحترافية عالية."

وقال بيندتنر /31 عاما/ إنه كان "فخورا" بالفترة التي قضاها مع الفريق"، مضيفا في بيان نشره النادي: "بالطبع كنت اتمنى اللعب لوقت أطول وربما كنت اتمنى عقدا لمدة أطول ، ولكنني احترم قرار ستوله تماما، ولا أشعر بالندم على الإطلاق إزاء الوقت الذي قضيته هنا."

وقال بيندتنر من خلال حسابه بتطبيق مشاركة الصور عبر الانترنت "إنستجرام"، إنه "سيفكر بعناية" بشأن الخيارات المتاحة، وفيما إذا كان سيبحث عن فرص جديدة كلاعب كرة قدم أم أنه سينهي مسيرته.

وسبق لبيندتنر اللعب لأرسنال الذي أعاره إلى برمنجهام وسندرلاند ويوفنتوس، كما لعب لفولفسبورج ونوتنجهام، قبل أن ينتقل في مارس 2017 إلى روزنبورج الذي توج معه مرتين بلقب الدوري النرويجي.

وشارك بيندتنر في 81 مباراة دولية مع المنتخب الدنماركي سجل خلالها 30 هدفا، وكان أول تلك المباريات في عام 2006 عندما كان عمره 18 عاما.