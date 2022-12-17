قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الجو العليا ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، ليبدأ الإحساس بالأجواء الشتوية، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء (21 ديسمبر).

وذكرت أن يوم الأربعاء سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة نهارا وليلا، موضحة أن هناك فرصا كبيرة لهطول أمطار على المناطق الساحلية.

ونوهت بأن كثافة الشبورة المائية بدأت في الزيادة بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر.

وأوضحت أن الأيام المقبلة، وتحديدا بعد تجاوز فترة الانخفاض في درجات الحرارة، ستكون الشبورة المائية كثيفة بشكل كبير.

وحذرت من أن الشبورة المائية قد تتحول إلى ضباب ومن ثم تنعدم تماما الرؤية الأفقية، داعية قائدي السيارات بالقيادة بهدوء تام إتباع تعليمات المرور.