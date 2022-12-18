الدفاع الروسية: مقتل 135 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 135 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق، إضافة إلى تدمير نقطة انتشار مؤقت لما وصفته بـ"المرتزقة الأجانب" في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه نتيجة للأعمال القتالية "في اتجاه كوبيانسك، في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وعربة قتالية مصفحة وأربع مركبات، وفي اتجاه كراسني ليمان، في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت خسائر القوات الأوكرانية بين قتيل وجريح 30 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وشاحنتين صغيرتين"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضافت أنه "في اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية وتم صد العدو وتفريقه بقصف مدفعي وأعمال المجموعات المهاجمة، فتم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وسبع سيارات، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، أسفرت عمليات القوات الروسية ونيران المدفعية عن مقتل ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ناقلتي جند مدرعتين".

وأشارت إلى أنه "تم اكتشاف وتدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفومايورسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".