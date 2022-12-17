عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل توبة

حصل الفنان عمرو سعد، على تكريم أفضل ممثل عن مسلسل توبة في مهرجان "الدير جيست" مساء أمس، الذي عرض في رمضان الماضي.

وقال سعد، أثناء تسلمه الجائزة: "مش عارف أشكر مين ولا مين، وبهدي الجائزة دي ليا، أنا مبسوط جدًا وبشكر دير جيست، وأنا سعادتي أكبر من الجائزة لأني بنتمي ليكم ولأننا بننتمي لـ تاريخ كبير أوي، مصر حلوة أوي يا جماعة، ومصر كبيرة بفنانيها عادل إمام ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وأحمد زكي، ومطربينها، وفيه بلاد ممكن تدفع 100 مليار دولار علشان أم كلثوم، وفيه بلاد ممكن تتبني على نجم مصري واحد".

وتابع قائلا: "شكرًا ليكم لأنكم عملتوا لينا قيمة كبيرة وأثرتم في وجدان وشعور أمم عربية ووحدتوها حوالين مصر، وكلنا كنا حاسين بشغف وإحنا بنتفرج عليهم في كأس العالم، ونجوم مصر كسبوا مليون كأس عالم، أنا فخور إني ممثل وأني بنتمي ليكم".

جدير بالذكر أن مسلسل توبة تصدر قائمة الأكثر بحثًا داخل جمهورية مصر العربية في عام 2022، حيث احتل المركز الأول بقوائم الأكثر بحثًا في مصر ضمن قائمة مسلسلات عام 2022.

يشار إلى أن الفنان عمرو سعد يخوض بطولة مسلسل الأجهر في موسم مسلسلات رمضان لعام 2023، والمقرر أن يشارك في بطولتها كلًا من الفنانة درة وسارة سلامة وغيرهم، والعمل من إخراج ياسر سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويعقد عمرو سعد عددا من جلسات العمل المكثفة للانتهاء من التحضيرات النهائية للشخصية التي يُجسدها، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة داخل لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.