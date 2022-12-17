حث كبار مسؤولي الصحة في بريطانيا، الجمعة، المستشفيات على إخلاء أكبر عدد ممكن من الأسرة عن طريق إخراج المرضى بأمان قبل قيام أطقم الإسعاف بالإضراب عن العمل.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، إن السير ديفيد سلومان ، كبير مسؤولي العمليات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حذر من "اضطراب واسع النطاق" خلال ما وصفها بأنها ستكون "فترة صعبة للغاية".

ومن المقرر أن تبدأ طواقم الإسعاف في إنجلترا إضرابا عن العمل لمدة يومين في 21 و28 ديسمبر الجاري للمطالبة بزيادة الأجور.

ونقلت الوكالة عن سلومان قوله في رسالة مشتركة مع المدير الطبي الوطني البروفيسور ستيفن بويس وكبيرة مسؤولي التمريض روث ماي إلى صناديق الرعاية الصحية ومجالس الرعاية المتكاملة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه يتعين أيضا وضع تدابير لضمان نقل المرضى بسيارات الإسعاف في فترة لا تزيد عن 15 دقيقة.

وكشفت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية يوم الخميس، عن أن التأخير في نقل المرضى بسيارات الإسعاف في المستشفيات في إنجلترا وصل إلى مستوى مرتفع جديد، حيث انتظر واحد من كل ستة مرضى الأسبوع الماضي أكثر من ساعة ليتم تمريره إلى فرق استقبال الطوارئ والحوادث.

واضطر ما يزيد قليلا عن واحد من كل ثلاثة إلى الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويشار إلى أن هذه الأرقام أعلى من أي وقت مضى في فصول الشتاء الأخيرة.