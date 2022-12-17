أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مشكلة الحجز على أرصدة النادي في البنوك في طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الزمالك قد دخل في أزمة مالية على خلفية الحجز على أرصدة النادي في البنوك تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية نتيجة قروض سابقة منحها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق لصالح القلعة البيضاء.
وقال مرتضى عبر المركز الاعلامي للنادي: "أن شاء الله أزمة الحجز على أرصدة النادي في طريقها للحل"
وأضاف: "سيتم أيضا الإعلان عن عقد الرعاية وتفاصيله خلال الأيام بعد الاتفاق مع الشركة الراعية".
وفيما يخص غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب للفريق السابق والأهلي الحالب فقد أكد مرتضى انه لن يتم التنازل عنها او تغيير موقف الإدارة منها مشددا على ضرورة الحصول عليها كاملة.