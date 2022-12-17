مرتضى: حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك خلال أيام.. ولا تنازل عن غرامة كهربا

شوبير: الأهلي يعاقب أفشة.. واجتماع عاصف من كولر مع اللاعبين

متعب: هذا هو المهاجم الوحيد الذي شارك على حسابي في الأهلي ولم أغضب