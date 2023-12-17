 تركيا تطالب أمريكا باستخدام نفوذها لوقف هجمات إسرائيل على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تطالب أمريكا باستخدام نفوذها لوقف هجمات إسرائيل على غزة

وكالات
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:55 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:55 م

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان طلب من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، أن تستخدم واشنطن نفوذها على إسرائيل لوقف هجماتها على غزة والضفة الغربية.

وتابع المصدر قائلا إن فيدان أبلغ بلينكن بأن الوضع في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أنه ينبغي إجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة حل الدولتين بعد التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأردف المصدر قائلا إن الرجلين ناقشا أيضا طلب انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي، والذي لم يصدق عليه البرلمان التركي بعد، وطلب أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من الولايات المتحدة.

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