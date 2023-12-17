 تورينو يهزم إمبولي بهدف وحيد في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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تورينو يهزم إمبولي بهدف وحيد في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 1:33 ص | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 1:33 ص

فاز تورينو على ضيفه إمبولي بهدف دون رد مساء السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل دوفان زاباتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

رفع تورينو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى في منطقة الخطر.

وفي مباراة أخرى، تغلب نابولي حامل اللقب على ضيفه كالياري 2 / 1، حيث تقدم نابولي عن طريق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 69، قبل أن يدرك كالياري التعادل عن طريق ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 75 سجل خفيتشا كفاراتسيخيليا الهدف الثاني لنابولي، بصناعة من أوسيمين.

ورفع نابولي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.


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