وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في صراع غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى وقف إطلاق نار "مستدام" في الصراع المتصاعد في قطاع غزة، في الوقت الذي حذر فيه من أن "إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن دعوة وزير الخارجية البريطاني، التي تنشرها صحيفة "صنداي تايمز" في مقال مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يأتي وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سلوكها في الحرب ضد حماس.

ويقول السياسيان إنه لا المملكة المتحدة ولا ألمانيا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكن الدعوة إلى وقف "مستدام" في الصراع تمثل تحولا كبيرا في اللغة من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وكتبا :"لا يمكن أن يكون هدفنا مجرد إنهاء القتال اليوم. ويجب أن يكون السلام دائما لأيام وسنوات وأجيال. ولذلك، فإننا نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداما".

وأكد الوزيران أن "إسرائيل لن تفوز بهذه الحرب إذا دمرت عملياتها احتمالات التعايش السلمي مع الفلسطينيين". وأشارا إلى أن لإسرائيل "الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس".

وفي الأيام الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة أيضا عن عدم ارتياحها إزاء فشل إسرائيل في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين وخططها لمستقبل غزة.