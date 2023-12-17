جنايات بنها: تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شخص بأول أيام عيد الأضحى في كفر شكر لجلسة يناير

قررت محكمة جنايات بنها "الدائرة السابعة"، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب في صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوي خاطر بمركز كفر شكر، لجلسة شهر يناير 2024 للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية وليد محمد صيره، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن "أ. ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم في شبرا الخيمة، و"ع. ص.ع" 22 سنة، عامل غزل ونسيج، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"م. ص.ع" 29 سنة، عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"م. ع.س" 30 سنة، سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"ص. ع.م" 31 سنة، سائق بشركة أوبر ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، في يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "م. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس، قاصدين محل وجود المجني عليه، وما أن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول، إلا أن صوب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.



وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق هاتف محمول، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة والمملوكين للمجني عليه، وكان ذلك ليلًا حال حملهم لأسلحة نارية وتمكنوا من الاستيلاء على منقولاته آنفة لارتكابهم الواقعة، ولاذوا بالفرار بتلك المسروقات.