وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا يدعوان إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

دعا وزيرا الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون، والخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة.

وحذر الوزيران من أن "عددا كبيرا جدا من المدنيين قتلوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة".

وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد "يجب علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتمهيد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، ما يؤدي إلى سلام مستدام، وكلما جاء مبكرا، كلما كان ذلك أفضل، فالحاجة ملحة لذلك".

وأضافا "يجب أن يكون السلام دائما لأيام وسنوات وأجيال، لذلك، فإننا نؤيد وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا كان مستداما".

وقال الوزيران "نحن نعلم أن الكثيرين في المنطقة وخارجها يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، ونحن ندرك ما الذي يحفز هذه الدعوات الصادقة، إنه رد فعل مفهوم على مثل هذه المعاناة الشديدة، ونحن نشاطر الرأي القائل إن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، ولهذا السبب دعمنا وقف إطلاق النار الإنساني الأخير".

وطالب الوزيران بتنفيذ حل الدولتين بمجرد انتهاء الحرب. وقالا "يتطلب حل الدولتين أن يشعر الجانبان بالأمان ويعيشان جنبًا إلى جنب".

وأشارا إلى أن "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسعون إلى تخريب أي جهود من هذا القبيل، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم بعنف"، وأكدا أنهما "يدينان بشدة هذه الأعمال البغيضة".

واختتم الوزيران مقالهما بالقول "نريد أن ينتهي القتال ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا، ونريد وضع حد للقتل ليس اليوم فقط، بل في المستقبل، نريد السلام للأطفال اليوم وفي المستقبل، إن الوفيات المأساوية للكثيرين تجبرنا على التحرك اليوم، مع التركيز على كيفية تحقيق هذا الهدف في المستقبل".