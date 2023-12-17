رئيس القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل في زيارة رسمية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" مايكل كوريلا زار إسرائيل، حيث التقى برئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وكتب جيش الاحتلال، على قناته في "تلجرام": زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي".

وأضاف البيان: "خلال زيارته، التقى الجنرال مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وأجريا تقييما للوضع الأمني مع رئيس الشاباك ومسؤولين كبار آخرين في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وناقشا المسائل الأمنية والاستراتيجية والمساعدات الإنسانية، وقدم رئيس الأركان العامة تقييما محدثا للوضع، غطى تطور الحرب واستعداد الجيش الإسرائيلي في جميع المجالات".

وتابع: "في وقت لاحق من اليوم، قام الجنرال برفقة قائد القوات الجوية الإسرائيلية اللواء تومر بار، بزيارة مركز عمليات القوات الجوية في الكرياه (معسكر رابين)، واستمع إلى ملخص حول عمليات القوات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة وأنظمة الدفاع الجوي المختلفة وتخفيف الأضرار على المدنيين. وتحدث الجنرال مع القادة والقوات من مركز العمليات الرئيسي".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن هذه الزيارة في وقت الحرب، تظهر قوة العلاقة والتعاون والقيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وخاصة بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة الأمريكية.