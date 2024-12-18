الكونغو الديمقراطية: مقتل 25 شخصا على الأقل وفقد العشرات بعد انقلاب قارب في وسط البلاد

قال مسؤولون وسكان بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد العشرات بعد انقلاب قارب في وسط البلاد.

وكان يعتقد أن القارب يقل ما يربو على 100 راكب بعدما غادر بلدة إينونجو، شمال شرق العاصمة كينشاسا.وانقلب القارب بعدما قطع مسافة لعدة مئات الأمتار في رحلة في نهر فيمي، في أحدث مأساة مشابهة تشهدها الكونغو.

ويجري البحث عن المفقودين بعد ساعات من الحادث الذي وقع اليوم الثلاثاء فيما زادت المخاوف بشأن ارتفاع حصيلة الوفيات.

وقال ديفيد كاليمبا مفوض النهر في إينونجو: "كانت هناك حمولة زائدة وتم انتشال 25 جثة على الأٌقل حتى الآن".