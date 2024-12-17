المرشد الإيراني: سقوط نظام بشار الأسد لا يعني انهيار المقاومة

أكد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة مخطئتان تماما في تصورهما أن محور المقاومة المدعوم من طهران انهار مع إطاحة حكم بشار الأسد في سوريا.

وقال خامنئي في كلمة متلفزة: «مع التطورات في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أميركا والمساعدة التي يقدمها البعض لهم، ظنوا أن المقاومة انتهت.. إنهم مخطئون تماما»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي 8 ديسمبر الماضي، فر الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد مع دخول فصائل المعارضة المسلحة العاصمة السورية دمشق بعد هجوم خاطف.

كذلك تكبدت كل من حركة حماس وحزب الله المدعومين من إيران خسائر فادحة أيضا منذ هاجمت الحركة الفلسطينية إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب في غزة ثم في لبنان.

ومنذ سقوط الأسد، سعت إيران إلى أن تنأى بنفسها عن الرئيس المخلوع وأكدت على تاريخ الصداقة بين البلدين.

كذلك، شدد خامنئي على أن اطاحة الأسد لن تضعف إيران.

وقال خامنئي: «الكيان الصهيوني يتصور أن بإمكانه تطويق قوات حزب الله والقضاء عليها من خلال سوريا، لكن من سيتم القضاء عليه هو إسرائيل».