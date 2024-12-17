السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعمها لكل ما يحقق أمن دمشق واستقرارها

ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تناول المجلس التطورات في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

واطلع المجلس على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الساحة السورية.

وجدد المجلس وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمن هذا البلد الشقيق واستقراره، والتأكيد على إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي.

وشدد على استمرار جهود المملكة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا دول العالم إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا.