الغربية: السيطرة على حريق هائل في محل مفروشات بالمحلة

سيطرت الحماية المدينة في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في محل مفروشات بمنطقة البهلوان، بسبب ماس كهربائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة بفيد باندلاع حريق بمحل مفروشات بمنطقة البهلوان في مدينة المحلة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وعدة سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من الفحص والمعاينة، نشوب الحريق جراء ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن احتراق المفروشات وأجزاء من المحل، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.