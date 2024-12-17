قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن طوفان الأقصى كان عبارة عن زلزال كبير في المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، على قناة «Ten»، مساء الثلاثاء، أن حركة حماس استطاعت هز الإقليم وهي قوى مسلحة خارج إطار الدولة، وهذا الأمر امتد لسوريا واليمن.

وأوضح أن جيش دولة الاحتلال دمَّر كافة مكونات الجيش السوري بعد نجاح من وصفهم بـ«المتمردين» في السيطرة على سوريا.

ولفت إلى أن «المتمردين أو الحركات المُسلحة» لم تحاول الحفاظ على قوة الجيش السوري، لأنها تريد بناء جيش من البداية.

وأشار إلى أن رمانة الميزان في المنطقة تتمثل في النموذج المصري للدولة الوطنية التي تحافظ على أراضيها.