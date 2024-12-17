مكتب نتنياهو ينفي تعهدات بشأن دولة فلسطينية

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "ما يتداول بشأن تعهدات إسرائيلية بالسماح بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية هي أنباء كاذبة"، بحسب ما أوردته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا". وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.

وتقتحم إسرائيل مدنًا وبلدات في الضفة الغربية بشكل متواصل لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال، تزايدت وتيرتها بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 438 يومًا.