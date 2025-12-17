إيكتيكي: بدايتي مع ليفربول إيجابية ولم أصل بعد لأفضل مستوياتي

أبدى الفرنسي هوجو إيكتيكي، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، رضاه عن بدايته مع الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته الفنية مع الريدز.

وانضم إيكيتيكي إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون يورو، ضمن تدعيمات الفريق الهجومية، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف خلال 23 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات، ليحظى بثقة المدير الفني آرني سلوت.

وقال إيكتيكي في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «أعرف ما يتوقعه الناس مني ولدي توقعاتي الخاصة أيضًا، أنا فقط أعمل لأكون على قدر هذه التوقعات، وأعلم أنني في المكان الذي كنت أحلم به، الوصول إلى القمة يتطلب دائمًا المثابرة والعمل الجاد، سواء جسديًا أو ذهنيًا، لأن كرة القدم لا ترحم».

وأوضح المهاجم الفرنسي: «من البديهي أنني أريد أن أكون الأفضل، ولهذا ألعب كرة القدم، لكنني أعلم أن أمامي الكثير من العمل، وهناك جوانب عديدة أحتاج إلى تحسينها، المهاجم يحتاج دائمًا إلى الأهداف، لكن حتى إن لم أسجل أو أصنع، فأنا أساعد الفريق بطرق أخرى، وجود الضغط والاهتمام يعني أنك في المكان المناسب، وأنا أشعر أنني في المكان الصحيح».

وأشار إيكتيكي إلى أنه غير راضٍ عن كل المباريات التي خاضها، قائلًا: «أعتقد أنني قادر على تقديم مستوى أفضل، ولم أصل بعد إلى أفضل مستوياتي، لكنني أتحسن باستمرار، أنا سعيد جدًا بكوني جزءًا من هذا الفريق، وأرغب في أن أكون عنصرًا مؤثرًا وأن أُسعد الجماهير، لأن كرة القدم في النهاية متعة».

واختتم إيكتيكي تصريحاته قائلًا: «استقبال الجماهير لي كان مذهلًا منذ اللحظة الأولى، لم أكن أتخيل حجم هذا النادي بهذه الصورة، كانت تجربة رائعة ولن أنساها».