 محافظ كفر الشيخ: اتخذنا جميع الإجراءات لتسهيل مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب - بوابة الشروق
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 8:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

محافظ كفر الشيخ: اتخذنا جميع الإجراءات لتسهيل مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب


نشر في: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 8:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 8:23 م

قال اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، إنّ المحافظة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال لقاء مع عمرو شهاب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين ينتظرون هذه الجولة بشغف نظرًا لكون المنافسة مباشرة.

وأشار إلى تجهيز 501 مقر انتخابي تضم 527 لجنة، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، مع إعدادها بشكل كامل لتيسير العملية الانتخابية.

ولفت إلى توفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن داخل جميع المقرات، إلى جانب إقامة مظلات خارج اللجان لانتظار الناخبين، والتأكد من توافر الإنارة والمياه، وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقرات.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول الناخبين، وضمان أداء القضاة والعاملين لمهامهم دون أي معاناة.

ونوه بأن المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة بديوان عام المحافظة يضم جميع الجهات المعنية، إلى جانب 14 غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن لرصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها فورًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك