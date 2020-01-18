مقتل 6 جنود في انفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو

أعلن الجيش في بوركينا فاسو اليوم، مقتل 6 جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد.

وذكر الجيش في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت،" أن عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا أثناء مرور مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال كانت في مهمة استطلاعية؛ ما أسفر عن مقتل 6 جنود وجرح آخر".

يذكر أنه قتل في ليلة عيد الميلاد، 35 مدنيا من بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى 7 عسكريين جراء هجوم في أربيندا، ويكثف المتطرفون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.