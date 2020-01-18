السنيورة: لم يعد بالإمكان معالجة وضع لبنان بـ«المراهم أو العلاجات السطحية»

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن «القوى الأمنية ينبغي عليها استعادة الأوضاع في لبنان»، مشيرًا إلى أن «قوات الأمن الداخلي أصبحت غير كافية لتولي الأمر».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «انطلاق التحركات التظاهرية في أكثر من منطقة يدفع للاستعانة بالجيش في هذا الشأن»، لافتًا إلى أن «الأوضاع لا تقتصر على العاصمة اللبنانية بيروت».

وذكر أن «الأمور الحالية تزيد من الصعوبة في البلاد»، منوهًا بأنها «تقتضي معالجات صحيحة وجريئة وواضحة، ولم يعد بالإمكان معالجة وضع لبنان بالمراهم أو المعالجات السطحية»، وفقًا لتعبيره.

ونفى استعماله لكلمة «المرتزقة» في الأوضاع التي تشهدها لبنان حاليًا، موضحًا أنهم «أناس مدفوعون لكي يشوهوا صورة الشعب، وأن الأمر ليس مقبولًا تحت أي اعتبار ومن الأعم الأغلب بين اللبنانيين».

واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والمتظاهرين في محيط البرلمان وسط العاصمة بيروت، أسفرت عن إصابة 75 فردًا، نقلًا عن الصليب الأحمر اللبناني.