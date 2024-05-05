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هزتان أرضيتان تضربان جنوب روسيا في يوم واحد

موسكو - وام
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 7:48 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 7:48 م

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم وخلال ساعات فقط، جمهورية إنغوشيا جَنُوب روسيا.

 وذكرت الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في بيان لها وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أنه في الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، ضربت هزة أرضية إقليم منطقة سونزنسكي في جمهورية إنغوشيا الروسية وكانت على عمق 12 كيلومترا وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف البيان، أنه في الساعة 14.04 بتوقيت موسكو ضربت هزة أرضية ثانية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر منطقة سونزنسكي في جمهورية إنغوشيا وكانت على عمق 9 كيلومترات.

وأكد البيان أنه لم يتم تسجيل أي أضرار أو إصابات ولم تكن هناك وفيات ولا خسائر مادية وأن جميع الخدمات في الجمهورية تعمل بشكل طبيعي.

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