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أحمد عادل: الجيل الحالي في الأهلي من الأفضل عبر تاريخ النادي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 1:46 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 1:46 ص

مدح أحمد عادل ، لاعب الأهلي الأسبق، الجيل الحالي بالقلعة الحمراء بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في التاريخ.

قال أحمد عادل، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الجيل الحالي للأهلي من الأفضل في تاريخ النادي وحقق بطولات عديدة ، ويكفي وصوله للمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي.

وأوضح أحمد عادل، إن المباراة النهائية شهدت تألق العديد من اللاعبين، في مقدمتهم أكرم توفيق، الذي أدى مباراة دفاعية قوية، وحصل على إثرها على لقب رجل المباراة.

أتم أحمد عادل، إن أكرم توفيق، يحتاج لتطوير نفسه على المستوى الهجومي، خاصة وأنه من أفضل لاعبي خط الوسط الدفاعي في مصر.


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