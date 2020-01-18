 بالفيديو.. وزير البترول: نكتفي ذاتيا من الغاز.. ونسعى لتصديره - بوابة الشروق
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بالفيديو.. وزير البترول: نكتفي ذاتيا من الغاز.. ونسعى لتصديره

وزير البترول - تصوير رافي شاكر
وزير البترول - تصوير رافي شاكر
عبد الله الميهي
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 5:24 ص | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 5:24 ص

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه في أكتوبر 2018، ومن تكريت، أطلقت مصر مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، وفي يناير 2019 تم تقديم الدعوة وحضر وزراء 7 دول.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الانتقاد الموجه إلى المنتدى يؤكد نجاحه في لفت الأنظار، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق تأسيس المنتدى الذي سيتحول إلى منظمة دولية.

وأكد الوزير، أن إيطاليا وقبرص واليونان ضمن الاتحاد الاوروبي ولكي يدخلوا المنتدى يجب أن يرجعوا إليه وهذا الإجراء قد يحتاج لشهرين ومن ثم يتم الاحتفال بالتوقيع النهائي للمنتدى.

وتابع، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ومع ذلك تسعى لتكون مركزا لتجارة وإدارة الغاز، مشيرا إلى أن إسرائيل وقبرص ليس لديهما أي إمكانيات في إسالة الغاز لتصديره.

 

 

 

 

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