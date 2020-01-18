لجنة الوفد بالبحيرة تجتمع لمناقشة خطة عمل الحزب للفترة المقبلة

عقدت لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، برئاسة عبد الباسط الشرقاوي، رئيس اللجنة بالمحافظة، أول اجتماع لها بعد اكتمال تشكيل أعضائها، وإعلان أسمائها عقب اعتمادها في اجتماع الهيئة العليا للحزب والذي عقد منذ ايام برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب .

وناقش الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ووضع استراتيجية السير على نهج الحزب التي تعتمد على خدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستماع الي مشكلاتهم وتقديم حلول سريعة لحلها .

وقال عبد الباسط الشرقاوي، إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان الفرعية الوفد على مستوى الوحدات الحزبية بالمحافظة، مشيرا إلي أن الاجتماع ناقش خطة العمل المرحلة القادمة، طبقا للرؤية والإستراتيجية التى وضعها المستشار بهاء أبو شقة، والتى تحقق في النهاية المصلحة العامة وهذا هو الهدف الرئيسي لحزب الوفد، وهو المساهمة في البناء والتطوير وتحمل المسئولية مع المسئولين لتحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليس فقط في البحيرة، بل على كافة المحافظات الجمهورية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا الاستعدادت للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الشرطة 25 يناير، والعمل على الوقوف صفا واحدا مع الجيش والشرطة لمواجهة حروب الشائعات والإرهاب التى تستهدف الوطن .