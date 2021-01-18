وزير الإعلام الأردني: القضية الفلسطينية أولى أولويات مصر والأردن

قال وزير الإعلام الأردني، علي العايد، إن هناك حرصًا شديدًا على القضية الفلسطينية من جانب مصر والأردن، باعتبارهما الدولتين العربيتين الأكثر تأثرًا بهذا الملف في المنطقة.



وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين: «نسعى مع أشقائنا الفلسطينين لإعادة زخم المفاوضات الحقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس».



وأكد أن القضية الفلسطينية أولى أولويات مصر الأردن، لافتًا إلى وجود إدارة أمريكية جديدة: «نسعى لوضع القضية الفلسطينية على أولى أولويات الأجندة الدولية».



وشدد العايد، على الحرص الشديد للقيادتين الأردنية والمصرية لوضع القضية الفلسطينية في المسار الطبيعي لإيجاد حل عادل ودائم لها.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.



وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.