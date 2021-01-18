جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز الـ95 مليون حالة

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم الـ95 مليون حالة.

وأوضحت الجامعة -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها حول العالم بلغ 95 مليونا و37 ألفا و610 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين و30 ألفا و668 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه خلال أسبوع واحد تم تسجيل أكثر من 5 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من الوفيات وأكثر حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم.