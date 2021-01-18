وزير الإعلام الأردني: السيسي والملك عبدالله لديهما دائما رؤى مشتركة فيما يتعلق بمصلحة الشعوب العربية

أعرب وزير الإعلام الأردني، علي العايد، عن سعادته والمملكة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأردن، قائلًا: «نحن اليوم سعيدون جدا بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني».



وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تحركات دبلوماسية كثيرة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تنسيق المواقف والرؤى العربية.



وأكد أن فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك لديهما دائمًا رؤى مشتركة فيما يتعلق بوضع مصلحة الشعوب العربية في مقدمة الأولويات، مضيفًا أن هذه الأولوية من المصالح الاستراتيجية للبلدين التي تترابط وتتشارك مع المحيط العربي.



وأعرب عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فرصة كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين القاهرة وعمان وحرصهما الدائم على استمرار العلاقات.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.



وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.