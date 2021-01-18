رئيس الأغلبية بالنواب: استدعاء البرلمان للحكومة ليس حدثا بعيدا عن المجلس

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن استدعاء البرلمان للحكومة ليس حدثًا بعيدًا عن المجلس، لافتًا إلى أن الاستدعاء لمناقشة برنامج «مصر تنطلق» والذي عرضته الحكومة وحصلت على الموافقة لتنفيذه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يلقي بيانه غدًا بشأن البرنامج، ثم يعقبه حديث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مؤكدًا أن الاستدعاء لا يحوي في طياته هجومًا أو انتقادًا أو إشادة أو مدحًا.

وأكد أن الاستدعاء يهدف إلى تقييم الموقف، والمناقشة والمحاسبة بشكل كامل بناء على المقدم من الحكومة، موضحًا أن بعض أوجه القصور في تنفيذ البرنامج تتعلق بمعايير زمنية في تنفيذ بعض البرنامج.

وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن بعض المشاكل لم يحدث لها حل كقاعدة بيانات مستحقي الدعم التي لم تتوفر بناء على ما تعهدت به الحكومة، وملف القمامة التابع لوزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن جلسة الغد ليست تقليدية.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وقررت استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.