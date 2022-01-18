نقابة البناء والأخشاب: بعض مواد مشروع قانون العمل قللت من مكتسبات العمال

قال رئيس نقابة العاملين في البناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، عبدالمنعم الجمل، إن بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد قللت من مكتسبات العمال، لذا تقدم الاتحاد برؤية مفصلة عن تعديلات مشروع القانون، والتي شملت أكثر من 10 مواد تتطلب تعديلا.

وأضاف الجمل في تصريحات لـ"الشروق"، أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة نحو 105 مواد من مشروع القانون، وننتظر حتى انتهاء المناقشات بشكل كامل، حتى نستطيع الحكم على التعديلات الجديدة.

وأوضح أن التعديلات المطروحة والمطلوبة لابد وأن تحافظ على المكتسبات الحالية للعاملين، والحصول على مكتسبات جديدة، بما يتماشى مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور خاصة فيما تضمنته المادة 13، مشيرا إلى أن تحقيق التعديلات المطلوبة غرضه توفير بيئة عمل آمنة بما يعود بالنفع على زيادة الإنتاجية ورؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.