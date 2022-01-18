سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: تعزيز الحوار ضروري لبناء خارطة طريق تفضي لانتخابات

قال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، الثلاثاء، إن تعزيز الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا ضروري لبناء خارطة طريق تفضي لإجراء انتخابات في وقت قريب.

وأشار ساباديل، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أنه أجرى لقاء الاثنين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وصفه بأنه كان لقاء "جيداً جداً".

وأضاف: "تعزيز الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا هو أساس ضروري لبناء خارطة طريق سياسية فعالة ينبغي أن تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى إجراء انتخابات قريباً"، وفقا لموقع قناة "الشرق" السعودية.