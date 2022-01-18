 نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: نقاط خلافية بمشروع قانون العمل الجديد - بوابة الشروق
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نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: نقاط خلافية بمشروع قانون العمل الجديد

أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يناير 2022 - 11:32 ص
قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، إن مشروع قانون العمل الجديد لازال في المرحلة الأولى للمناقشات داخل مجلس الشيوخ، وهناك بعض المواد الخلافية لم تحل بعد حتى الآن.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ"الشروق"، أن الهدف من ملاحظات ورؤية اتحاد العمال بشأن تعديلات مواد القانون الجديد، تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاث، دون سيطرة فريق على الآخر، وأن يكون القانون متوزان وعادل ويحقق الأمان الوظيفي للعمال.

ونوه بأن الاتحاد يسعى لحل النقاط والمواد الخلافية بالحوار، ونأمل في إنهاء تلك التعديلات من خلال مناقشات مجلس الشيوخ وقبل إقراره بمجلس النواب.

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