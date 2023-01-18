الأهلي يكثف مفاوضاته لضم المهاجم البرازيلي جوستافو هنريك سوزا

يسعى النادي الأهلي لحسم ملف ضم المهاجم الأجنبي خلال الأيام المقبلة لقيده فى قائمة الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وكان مارسيل كولر المدير الفنى للأهلي قد أكد أن الفريق سيتعاقد مع مهاجم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية .

وعلمت الشروق من مصدر خاص بالأهلي أن الأهلي دخل في مفاوضات حاليًا مع المهاجم البرازيلي جوستافو هنريك سوزا ، مهاجم فريق جيونبوك هونداي الكوري الجنوبي.

وتابع المصدر أن نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، مرحب برحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، ولكن يبقى العائق الوحيد هو راتب اللاعب المرتفع، والذي يحاول الأهلي التفاوض معه لتخفيضه.

صفقة الأهلي المحتملة سبق له أن شارك مع 10 أندية من بينهم 8 فرق برازيلية منذ عام 2015، واحترف في ناسيونال البرتغالي وهيونداي الكوري، بينما لعب 243 مباراة طوال مسيرته، وسجل 80 هدفًا بمعدل هدف كل 175 دقيقة، وصنع 21 هدفًا، وتوج بـ 5 بطولات.



واختتم المصدر للشروق أنه فى حالة عدم اتفاق صفقة المهاجم البرازيلي فإن هناك مهجم أخر يتكتم عليه مسئولي الأهلي، في حين أن جاكسون موليكا لاعب بيشكتاش التركي خارج الحسابات لمغالاة ناديه التركي.