قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح الأربعاء في منطقة كييف، حسبما أفادت الشرطة الأوكرانية.



وأعلنت الشرطة في بيان لها، صباح الأربعاء، مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول، ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».



وقال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية إيهور كليمينكو، إن 9 من القتلى كانوا على متن مروحية خدمات الطوارئ، التي تحطمت في بروفاري بضاحية كييف الشرقية.



وبحسب ما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أدى الحادث إلى إصابة 22 شخصًا، بينهم 10 أطفال.



في غضون ذلك، تقترب أوكرانيا من نيل موافقة ألمانيا على حيازة دباباتها القتالية الحديثة لمواجهة القوات الروسية، فيما حصلت بالفعل على تعهد بإمدادها بمزيد من صواريخ باتريوت الدفاعية، في الوقت الذي يستعد فيه حلفاؤها للانتقال للمرحلة التالية من الحرب.



وتُعد دبابات ليوبارد 2 الألمانية الموجودة في نحو 20 دولة واحدة من أفضل المجنزرات في الغرب. وتزن الدبابة الواحدة أكثر من 60 طنا، ومزودة بمدفع عيار 120 ملليمترا، ويمكنها إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات.



وتقول أوكرانيا - التي تعتمد اعتمادا أساسيا على دبابات تعود إلى الحقبة السوفيتية من طراز (تي-72) - إن الدبابات الجديدة ستمنح قواتها البرية قدرة أكبر على الحركة والحماية قبل هجوم روسي كبير متوقع، بالإضافة إلى مساعدتها على استعادة السيطرة على بعض أراضيها.



وكانت ألمانيا أشد المعارضين الغربيين لتزويد أوكرانيا بالدبابات، لكن وزيرا بالحكومة قال يوم الثلاثاء، إن هذه القضية ستكون الأولى التي يبت فيها وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس.



وسيعقد بيستوريوس لقاء يوم الخميس، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قبيل اجتماع لهما مع العشرات من وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.