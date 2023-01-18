مرتضى: «فرج عامر فوت للأهلي والسحر سبب تعثرات الزمالك»

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على فوز فريق الأهلي أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: «شاهدنا في مباراة الأهلي وسموحة مسرحية هزلية أو مسخرة، بس دي عمرها ما كانت كرة القدم اللي نعرفها».

وأضاف: «اللي حصل في مباراة سموحة ده حاجة من الاثنين، فرج عامر باع المباراة للخطيب ومتفق مع الهاني سليمان، أو جامايكا اشتغلت انهارده».

وتابع رئيس الزمالك: «مهاجم سموحة الإفريقي أول لما نزل في المباراة اتصاب بسبب السحر، وامبارح ولادنا في الزمالك مكنوش شايفين في مباراة بيراميدز بسبب السحر، وكانوا بيدخلوا على بعض في كل كرة».

وأتم منصور: «لما التحكيم في مصر يبدأ يتظبط بعد جلسة جمال علام واتحاد الكرة مع كلاتنبيرج، تشتغلوا أنتم في السحر!».