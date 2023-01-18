بن زايد يستقبل الرئيس السيسي وعددا من قادة دول الخليج في أبو ظبي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات؛ لحضور اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الأربعاء، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي قادة الدول العربية، لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في استقبال القادة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي هزاع بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق، وصل إلى الإمارات عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن، اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه رئيس الإمارات، ويعقد في العاصمة أبوظبي.

ويبحث «بن زايد» مع إخوانه قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم الأخوي التشاوري، العلاقات الأخوية الراسخة، ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.