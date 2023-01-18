إحالة أطباء بمستشفى أبو تشت في قنا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

أحال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عدد من الأطباء بمستشفى أبوتشت المركزى للتحقيق بالشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل، أثناء مرور مفاجئ لفريق الإشراف بمديرية الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه وفقا لخطة مديرية الصحة بالمتابعة الدورية لكافة المنشآت الطبية علي مدار اليوم للاطمئنان علي سير العمل بها، وتنفيذا لتوجيها الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة، وقام فريق الإشراف بالمديرية بتفقد مستشفي أبوتشت المركزي للوقوف علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح تاوضروس، أن فريق الإشراف المكون من الدكتور محمد العديسي، مدير إدارة الكلي الصناعي، والدكتور محمد عبدالناصر عضو التفتيش الفني، ونبيل فوزي عضو التفتيش المالي والإداري، تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى حيث الاستقبال وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وقسم الأطفال والحضانات؛ للتأكد من تواجد الطبيب المناوب وتأدية الخدمة الطبية بصورة مرضية.

كما استمرت الزيارة لقسم الكلى للاطمئنان على المرضى، وعلى تلقيهم لجلسات الغسيل الكلوي وتوافر الكبسولات الخاصة بالغسيل الكلوي، والاطمئنان على عمل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة.

كما تفقد فريق الإشراف الأقسام المختلفة بالمستشفى؛ للاطمئنان على المرضى والتأكد من عدم شراءهم أدوية من الخارج، وخلال الزيارة تبين تغيب عدد من الفريق الطبي وتقرر تحويلهم إلى الشؤون القانونية بالمديرية.