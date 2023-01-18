ميدو يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

أعلن أحمد حسام «ميدو» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء غدا الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي: محمد فوزي، محمد كوكو، عبدالله جمال

خط الدفاع: محمد دسوقي، عصام صبحي، محمد هاشم، كريم عرفات، باهر المحمدي، أحمد عبدالوهاب، محمد نصر

خط الوسط: عمر الساعي، احمد مدبولي، عمر الوحش، مصطفى فارس، محمد عبدالسميع، عماد حمدي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد مخلوف.

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، فراس شواط، حسن صابر.