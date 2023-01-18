 البنتاجون: 100 عنصر من القوات الأوكرانية بدأت التدريب على صواريخ باتريوت - بوابة الشروق
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البنتاجون: 100 عنصر من القوات الأوكرانية بدأت التدريب على صواريخ باتريوت


نشر في: الأربعاء 18 يناير 2023 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يناير 2023 - 8:34 ص

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة بدأت في تدريب نحو 100 عنصر من القوات الأوكرانية على استخدام منظومة "باتريوت" للصواريخ في قاعدة "فورت ستيل" العسكرية بولاية أوكلاهوما.
وقال الجنرال رايدر، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ إن عدد العسكريين الأوكرانيين القادمين إلى قاعدة "فورت ستيل"، يمثل العدد المطلوب لتشغيل بطارية واحدة وسوف يركز تدريب القوات الأوكرانية على تعلم تشغيل وصيانة منظومة صورايخ "باتريوت" أيضا.
وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق وصول قوات أوكرانية إلى قاعدة فورت سيل في ولاية أوكلاهوما لبدء التدريب على نظام الصواريخ باتريوت،
وتجري الولايات المتحدة في قاعدة "فورت سيل" التدريبات على صواريخ باتريوت لجيشها ودول أخرى.


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