أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنّ منظومة الدفاع الجوي اعترضت جسمًا جويًا في سماء إيلات جنوب البلاد.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، يأتي ذلك، بعد أن ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات على البحر الأحمر.

وسبق أن تعرّضت إيلات مؤخرًا لاستهدافات تبنتها جماعة الحوثي والمقاومة الإسلامية في العراق، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع، خاصة محيط منطقتي «قيزان النجار» و«البطن السمين»، كما نسف مربعا سكنيا جديدًا وسط المدينة.

وفي رفح، استشهد مواطنان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين. كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من طيران الاحتلال.

وقصف طيران الاحتلال مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. وأظهر مقطع فيديو جانبا من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في مخيم البريج، عقب انسحابها الجزئي من المخيم.

وفي دير البلح، استشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شارع «أبو حسني».