توزيع الدواء على المحتجزين وسكان غزة بنسبة 1 إلى 1000

صرح مسئول بالهلال الأحمر المصري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن أدوية أرسلتها قطر تم نقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي اليوم الخميس.

وأشار إلى تسليم نحو 60 طنا من الأدوية والمواد الطبية الأخرى إلى القطاع، بعد أن فتشتها إسرائيل عند المعبر.

ولفت المسئول في الهلال الأحمر، وقناة الجزيرة القطرية، إلى توفير الدواء بموجب اتفاق بوساطة قطرية بين إسرائيل وحركة حماس، ينص على أن يتم توزيع الدواء بنسبة 1 إلى 1000 على المحتجزين وسكان قطاع غزة المحاصر.

وضمن الاتفاق، هبطت طائرتان تحملان مواد غذائية وأدوية من قطر وفرنسا في مدينة العريش، أمس الأربعاء.