فيليكس يقود هجوم برشلونة لمواجهة سالامنكا بكأس الملك

أعلن تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أونيونيستا سالامنكا مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أونيونيستا سالامنكا على ملعب رينا صوفيا، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجي روبيرتو- جول كوندي- أندرياس كريستنسن- أليكس بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- اوريول روميو- فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس- مارك جويو- جواو فيليكس.