 فيليكس يقود هجوم برشلونة لمواجهة سالامنكا بكأس الملك - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فيليكس يقود هجوم برشلونة لمواجهة سالامنكا بكأس الملك

محمد عاطف
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 7:43 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 7:43 م

أعلن تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أونيونيستا سالامنكا مساء اليوم الخميس، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويواجه فريق برشلونة نظيره أونيونيستا سالامنكا على ملعب رينا صوفيا، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: سيرجي روبيرتو- جول كوندي- أندرياس كريستنسن- أليكس بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- اوريول روميو- فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس- مارك جويو- جواو فيليكس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك