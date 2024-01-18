 محافظ المنيا يوجه بإعادة توزيع درجات أسئلة الهندسة للشهادة الإعدادية استجابة لشكاوى الطلاب - بوابة الشروق
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محافظ المنيا يوجه بإعادة توزيع درجات أسئلة الهندسة للشهادة الإعدادية استجابة لشكاوى الطلاب

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 7:39 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 7:39 م

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024 خلال اليوم الثاني في مادتي الهندسة والتربية الدينية، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بإعادة توزيع درجات أسئلة مادة الهندسة، في استجابة سريعة لشكوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأسئلة، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب.

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بالتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد، إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتم تصحيح امتحان الرياضيات "فرع الهندسة" للشهادة الإعدادية باللغة الإنجليزية بلجنة مدرسة التجريبية الابتدائية رقم 2 بإدارة المنيا التعليمية في لجنة خاصة، نظراً لتأخر توزيع أوراق الأسئلة باللغة الإنجليزية، مع إحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية.

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