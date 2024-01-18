يونيسف: لم تتمكن أي قافلة تابعة للمنظمة من الوصول لشمال قطاع غزة في 2024

لم تتمكن أية قافلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من الوصول إلى شمال قطاع غزة في عام 2024، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.



وتحدثت نائبة المديرة التنفيذية للمنظمة تيد شيبان، الخميس، عن الحاجة إلى الوصول إلى الشمال، في ظل عدم حصول قرابة 250 ألف إلى 300 ألف شخص يعيشون في شمال غزة على المياه النظيفة وبالكاد أي طعام.



وأضافت: «في الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وصلت 7 فقط من أصل 29 شحنة مساعدات مخططة بنجاح إلى وجهاتها في شمال غزة».



وزارت المسئولة الأممية محطتي تحلية مياه في خان يونس تدعمهما «يونيسف» والتي توفر بعض المياه لقرابة 250 ألف شخص، ودعت إلى إدخال المزيد من الشاحنات، عبر المزيد من المعابر.



واستطردت: «نحاول أن نقدم المساعدة قطرة قطرة لتلبية محيط من الاحتياجات، ويجب أن تكون هناك قيود أقل على نوع المساعدات التي يمكننا تقديمها، مثل المولدات لمضخات المياه وأنابيب إصلاح مرافق المياه، والتي تعتبر ضرورية لاستعادة خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية لبقاء الناس على قيد الحياة».



وأكدت ضرورة تسهيل حركة الإمدادات الإنسانية لضمان حصول أولئك الذين ظلوا بدون مساعدة لعدة أيام على المساعدة، مشيرة إلى ضرورة عودة الحركة التجارية في القطاع؛ حتى يمكن إعادة فتح الأسواق، وتكون العائلات أقل اعتمادا على الإغاثة.