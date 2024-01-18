بشير عبد الفتاح: العالم لا يتحمل التكلفة الاقتصادية لتهديدات الحوثيين

قال الكاتب والباحث بالأهرام الدكتور بشير عبد الفتاح، إننا اقتربنا من حرب عالمية ثالثة، فالأوضاع في العالم ملتهبة، بالإضافة لحرب غزة والصراعات في المنطقة، وهناك تصعيد في التهديدات بين الكوريتين، وآخر بين أمريكا والصين بسبب تايوان وحرب روسيا وأوكرانيا.



وأضاف عبد الفتاح في مدخلة هاتفية على قناه أي تي سي، أن هناك احتكاكات عسكرية محدودة يشارك فيها أطراف فاعلون منها دول وجماعات، مثل الحوثي وحزب الله، وأذرع إيران في العراق وسوريا، لكن لم ترقى لحرب عالمية، وإن كانت هناك حرب تجارة دولية وأن العالم لا يتحمل التكلفة الاقتصادية لتهديدات الحوثي في المنطقة.

و أضاف أن إدارة بايدن غير قادرة على كبح جماح نتنياهو فهي أضعف إدارة على كافة المستويات، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة وانفجرت الأوضاع فسيكون عاما سيئا على بايدن.

