الخارجية التركية تدعو إيران والعراق وباكستان إلى التهدئة وضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء التطورات والتصعيد إثر الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقية والباكستانية.

وقالت في بيان لها، إنها «تشعر بالقلق إزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية على أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيران على بعض الأهداف داخل باكستان صباح أمس، وتصاعدت مع هجمات باكستان على أهداف داخل إيران هذا الصباح».

وشددت على أهمية حل المشكلات بين الدول الثلاث على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وفي إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت في بيانها: «نأمل أن يتم حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون، دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين».

ودعت «الأصدقاء والأشقاء في دول إيران والعراق وباكستان إلى ضمان السلام من خلال التهدئة وضبط النفس»، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت الخارجية التركية استعداد أنقرة لتبادل خبراتها، والمساهمة مع دول المنطقة، فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات.



