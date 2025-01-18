شددت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الرعاية الصحية الأولية في مصر تشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في السابق، قائلة: «الرعاية الصحية الأولية في مصر ليست أحسن حاجة لكن أحسن كثير حاليا مما كانت عليه».

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن الوزارة أطلقت برنامجًا جديدا يسمى «المشورة الأسرية»، عبارة عن غرفة داخل الوحدات الصحية المنتشرة في النجوع والقرى، والتي يبلغ عددها 5400 وحدة وتضم 3500 غرفة مشورة أسرية.

وأضافت أنه بحلول 30 يونيو المقبل؛ ستكون جميع الوحدات الصحية في مصر مجهزة بغرف المشورة، مشيرة إلى أن غرفة المشورة تضم مقدم مشورة أسرية؛ قد يكون صيدليا أو طبيب أسنان أو أخصائي علاج طبيعي أو ممرضة أو خريج خدمة اجتماعية.

ولفتت إلى تدريب كل هذه التخصصات على برنامج خاص مُعد للشعب المصري ومعتمد من الولايات المتحدة، موضحة أن عملهم يبدأ مع الخطيبين منذ إجراء تحاليل ما قبل الزواج.

وكشفت عن تدريب 9 آلاف مقدم مشورة أسرية حتى الآن، لافتة إلى أن «معدلات الزيادة السكانية تشهد انخفاضا والخصائص السكانية تتحسن».

ونوهت أن الوزارة تسعى إلى جانب خفض معدلات المواليد؛ تحسين صحة الأطفال، موضحة أن تدني مستوى الرعاية الصحية يكلف الدولة مليارات الجنيهات، كما أن الأطفال الذين يعانون من سوء الرعاية الصحية يواجهون أمراضًا غير سارية تكلف الدولة مبالغ كثيرة.