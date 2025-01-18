أولمو على رأس قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الليجا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة خيتافي، اليوم السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق فوز جديد من أجل مواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد وريال مدريد على قمة الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ38 نقطة، فيما يتصدر أتلتيكو (44) ويأتي الريال في الوصافة (43)، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

«كوبارسي، بالدي، آراوخو، جافي، فيران جارسيا، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إينياكي بينيا، بابلو توريه، كريستينسن، فيرمين، كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، فرينكي دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، استرالاجا، فورت، جيرارد مارتين».