شهيد ومصابون برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة أبو طعيمة شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى46,899 شهيدا و110,725 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ الاعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يوم الاربعاء الماضي، استشهد ما يزيد على 120 مواطنا، وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.